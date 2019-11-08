Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, минимальный и максимальный размеры пособий составят 1,5 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.

Для граждан предпенсионного возраста минимальная сумма аналогична, а максимальная — 11 280 рублей.

В июле Министерство труда и социальной защиты предложило варианты пособий на будущий год.

В сентябре сообщалось, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума.

По данным Росстата, самый низкий показатель зафиксирован в Москве, наиболее сложная ситуация складывается в Ингушетии.