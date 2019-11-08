Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
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- РИА Новости
Согласно постановлению, минимальный и максимальный размеры пособий составят 1,5 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.
Для граждан предпенсионного возраста минимальная сумма аналогична, а максимальная — 11 280 рублей.
В июле Министерство труда и социальной защиты предложило варианты пособий на будущий год.
В сентябре сообщалось, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума.
По данным Росстата, самый низкий показатель зафиксирован в Москве, наиболее сложная ситуация складывается в Ингушетии.