Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Росстат сообщил о снижении в августе уровня безработицы в России до 4,3%. По информации РИА Новости, данный показатель является историческим минимумом в стране.

«В августе 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,3% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в докладе на сайте ведомства.

Как отмечает агентство, нынешний уровень побил рекорд июня, когда безработными в стране считались 4,4% населения трудоспособного возраста.

Уточняется, что в службах занятости, по данным Роструда, зарегистрированы 0,7 млн человек.

В июле в Калининградской области число безработных достигло исторического минимума за 20 лет.