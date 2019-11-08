В Башкирии завели дело по факту гибели ребёнка, провалившегося под лёд

В Башкирии завели уголовное дело по факту гибели одного из трёх детей, провалившихся под лёд, сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Статья — причинение смерти по неосторожности.

По данным следователей, дети трёх, четырёх и семи лет играли на берегу Малого озера в селе Байгильдино. В какой-то момент они провалились под лёд.

Пострадавших удалось вытащить, но старший ребёнок уже не подавал признаков жизни. Двое остальных находятся в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.