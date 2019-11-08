В Башкирии завели дело по факту гибели ребёнка, провалившегося под лёд
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Статья — причинение смерти по неосторожности.
По данным следователей, дети трёх, четырёх и семи лет играли на берегу Малого озера в селе Байгильдино. В какой-то момент они провалились под лёд.
Пострадавших удалось вытащить, но старший ребёнок уже не подавал признаков жизни. Двое остальных находятся в больнице.
Ранее URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.