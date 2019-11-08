В Башкирии завели дело по факту гибели ребёнка, провалившегося под лёд

Короткая ссылка
В Башкирии завели уголовное дело по факту гибели одного из трёх детей, провалившихся под лёд, сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Башкирии завели дело по факту гибели ребёнка, провалившегося под лёд
  • © СК РФ

Статья — причинение смерти по неосторожности.

По данным следователей, дети трёх, четырёх и семи лет играли на берегу Малого озера в селе Байгильдино. В какой-то момент они провалились под лёд.

Пострадавших удалось вытащить, но старший ребёнок уже не подавал признаков жизни. Двое остальных находятся в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить