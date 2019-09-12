В Керчи проводят проверку по факту пропажи подростка, которого унесло в открытое море

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В Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.
В Керчи проводят проверку по факту пропажи подростка, которого унесло в открытое море
  • РИА Новости

«Два брата, прибывшие на полуостров на отдых из Магнитогорска вместе с семьёй, около 16:00 10 сентября в шторм отправились купаться на дикий пляж Керчи в районе маяка. Из-за неблагоприятных погодных условий купающиеся начали тонуть», — заявили в ведомстве.

22-летнего юношу спасатели вытащили из воды, он госпитализирован.

Со своей стороны, в пресс-службе крымского главка МЧС России рассказали, что сотрудники ведомства обследуют акватории Азовского и Чёрного морей, чтобы найти пятерых без вести пропавших, в том числе подростка из Магнитогорска. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Поиски подростка продолжаются и не переходят в пассивную стадию», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на Урале подросток утонул во время экскурсии.

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