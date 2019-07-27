На Урале подросток утонул во время экскурсии

В Свердловской области воспитанник детского дома утонул в реке Реж в Алапаевском районе во время экскурсии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

«Подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе СУ СК по области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке также будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии», — заявили в ведомстве.

Ранее «Реальное время» передавало, что главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал об основных причинах гибели людей на воде.