РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
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- РИА Новости
По его словам, РПЦ глубоко опечалена решением патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
«Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви», — сказал Балашов.
Ранее стало известно, что предстоятель Александрийской церкви патриарх Феодор признал ПЦУ, упомянув за литургией имя Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей.
В конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви Иероним II. Русская православная церковь в ответ на это прекратила евхаристическое общение с архиепископом.