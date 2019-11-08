РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха

Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом. Об этом заявил замглавы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

По его словам, РПЦ глубоко опечалена решением патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.

«Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви», — сказал Балашов.

Ранее стало известно, что предстоятель Александрийской церкви патриарх Феодор признал ПЦУ, упомянув за литургией имя Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей.

В конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви Иероним II. Русская православная церковь в ответ на это прекратила евхаристическое общение с архиепископом.