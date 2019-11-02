РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом.
РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви
  • РИА Новости

По его словам, в ближайшее воскресенье, 3 ноября, когда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет служить молебен, поминовения главы Элладской церкви не будет.

Как сообщает РИА Новости, митрополит отметил, что РПЦ готова сохранять общение с архиереями, которые не признают раскол церкви на Украине.

12 октября сообщалось, что Элладская церковь признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию.

Некоторые иерархи Элладской церкви выступили против признания раскольников, но голосование по этому поводу на соборе не проводилось. Сам архиепископ Иероним выступает за признание Православной церкви Украины.

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