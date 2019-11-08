Крейсер «Маршал Устинов» зашёл в Экваториальную Гвинею

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» совершил деловой заход в порт Малабо — столицу Экваториальной Гвинеи.

«Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Центральной Атлантике, совершил деловой заход в порт Малабо — столицу Экваториальной Гвинеи, расположенную на острове Биоко в Гвинейском заливе», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что стоянка российского крейсера в порту продлится несколько дней.

Моряки пополнят запасы продовольствия и совершат экскурсии по городу.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Муара в Брунее.