В Кемерове арестовали подозреваемого в нападении на адвоката
- РИА Новости
«Суд постановил Рымареву избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 6 января 2020 года», — сообщила судья.
6 ноября в Кемерове мужчина выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, когда тот выходил из здания.
Потерпевший был доставлен в больницу с ранением грудной клетки. Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия.
По данным следствия, 53-летний задержанный является уроженцем Находки.