В Кемерове арестовали подозреваемого в нападении на адвоката

Центральный районный суд Кемерова постановил арестовать на два месяца подозреваемого в вооружённом нападении на сопредседателя местной коллегии адвокатов. Об этом информирует ТАСС.

«Суд постановил Рымареву избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 6 января 2020 года», — сообщила судья.

6 ноября в Кемерове мужчина выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, когда тот выходил из здания.

Потерпевший был доставлен в больницу с ранением грудной клетки. Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия.

По данным следствия, 53-летний задержанный является уроженцем Находки.