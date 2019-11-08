В Кемерове арестовали подозреваемого в нападении на адвоката

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Центральный районный суд Кемерова постановил арестовать на два месяца подозреваемого в вооружённом нападении на сопредседателя местной коллегии адвокатов. Об этом информирует ТАСС.
В Кемерове арестовали подозреваемого в нападении на адвоката
  • РИА Новости

«Суд постановил Рымареву избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 6 января 2020 года», — сообщила судья.

6 ноября в Кемерове мужчина выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, когда тот выходил из здания.

Потерпевший был доставлен в больницу с ранением грудной клетки. Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия.

По данным следствия, 53-летний задержанный является уроженцем Находки.

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