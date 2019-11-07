В СК сообщили подробности нападения на адвоката в Кемерове
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По данным следствия, 53-летний задержанный является уроженцем Находки. Он прилетел в Кузбасс якобы для поиска работы и проживал в съёмной квартире.
Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, в том числе версию заказного убийства.
В ходе осмотра места преступления были найдены оружие и гильза. По предварительным данным, оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами.
«Также установлено, что подозреваемый в течение нескольких часов ожидал потерпевшего на автостоянке. Следователи провели ряд обысков и осмотров, допросили более десяти очевидцев и свидетелей преступления», — заявили в СК.
Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинений.
6 ноября в Кемерове мужчина выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, когда тот выходил из здания. Адвокат получил ранение в грудную клетку. Его госпитализировали, жизни пострадавшего ничто не угрожает.
Сотрудники полиции задержали стрелявшего на месте преступления.