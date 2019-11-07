В СК сообщили подробности нападения на адвоката в Кемерове

Следователи установили, что мужчина, выстреливший в сопредседателя коллегии адвокатов в Кемерове, несколько часов ожидал потерпевшего на автостоянке. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, 53-летний задержанный является уроженцем Находки. Он прилетел в Кузбасс якобы для поиска работы и проживал в съёмной квартире.

Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, в том числе версию заказного убийства.

В ходе осмотра места преступления были найдены оружие и гильза. По предварительным данным, оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами.

«Также установлено, что подозреваемый в течение нескольких часов ожидал потерпевшего на автостоянке. Следователи провели ряд обысков и осмотров, допросили более десяти очевидцев и свидетелей преступления», — заявили в СК.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинений.

6 ноября в Кемерове мужчина выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, когда тот выходил из здания. Адвокат получил ранение в грудную клетку. Его госпитализировали, жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего на месте преступления.