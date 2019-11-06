В Кемерове неизвестный выстрелил в адвоката
- РИА Новости
«Неизвестный выстрелил в выходящего из здания сопредседателя коллегии адвокатов. 43-летний мужчина был ранен в грудную клетку», — заявили в СК.
Пострадавший доставлен в больницу. Нападавший был задержан сотрудниками полиции, которые патрулировали район. Устанавливается мотив нападения и личность подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ранее при стрельбе в Москве был убит начальник центра «Э» МВД Ингушетии.