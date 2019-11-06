В Кемерове неизвестный выстрелил в адвоката

В Кемерове неизвестный выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, его госпитализировали, стрелявшего задержали. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

РИА Новости

«Неизвестный выстрелил в выходящего из здания сопредседателя коллегии адвокатов. 43-летний мужчина был ранен в грудную клетку», — заявили в СК. Пострадавший доставлен в больницу. Нападавший был задержан сотрудниками полиции, которые патрулировали район. Устанавливается мотив нападения и личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ранее при стрельбе в Москве был убит начальник центра «Э» МВД Ингушетии.