Песков разъяснил слова Путина о наказании за врачебные ошибки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова российского лидера Владимира Путина об усилении ответственности за врачебные ошибки были выдернуты из контекста.

«Там явно было совершенно выдернуто из контекста. Не идёт речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Это не так», — заявил Песков.

По его словам, заявления Путина можно перечитать на сайте президента России.

Песков отметил, что глава государства говорил только о необходимости ответственности за врачебные ошибки в случае злоупотреблений при определении инвалидности.

«Только об этом. Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то, скажем так, усилениях и ужесточениях, конечно же, речь не шла и не могла идти. Это очень важно понимать», — заявил он.

Ранее Путин на встрече с общественниками, комментируя тему ошибок при назначении инвалидности, заявил, что если в правительстве считают необходимым усилить наказание, то он не будет возражать.