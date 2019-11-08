Песков разъяснил слова Путина о наказании за врачебные ошибки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова российского лидера Владимира Путина об усилении ответственности за врачебные ошибки были выдернуты из контекста.
Песков разъяснил слова Путина о наказании за врачебные ошибки
  • РИА Новости

«Там явно было совершенно выдернуто из контекста. Не идёт речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Это не так», — заявил Песков.

По его словам, заявления Путина можно перечитать на сайте президента России.

Песков отметил, что глава государства говорил только о необходимости ответственности за врачебные ошибки в случае злоупотреблений при определении инвалидности.

«Только об этом. Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то, скажем так, усилениях и ужесточениях, конечно же, речь не шла и не могла идти. Это очень важно понимать», — заявил он. 

Ранее Путин на встрече с общественниками, комментируя тему ошибок при назначении инвалидности, заявил, что если в правительстве считают необходимым усилить наказание, то он не будет возражать.

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