Песков разъяснил слова Путина о наказании за врачебные ошибки
- РИА Новости
«Там явно было совершенно выдернуто из контекста. Не идёт речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Это не так», — заявил Песков.
По его словам, заявления Путина можно перечитать на сайте президента России.
Песков отметил, что глава государства говорил только о необходимости ответственности за врачебные ошибки в случае злоупотреблений при определении инвалидности.
«Только об этом. Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то, скажем так, усилениях и ужесточениях, конечно же, речь не шла и не могла идти. Это очень важно понимать», — заявил он.
Ранее Путин на встрече с общественниками, комментируя тему ошибок при назначении инвалидности, заявил, что если в правительстве считают необходимым усилить наказание, то он не будет возражать.