Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

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В большинстве компаний работникам с мая 2018 года по апрель 2019 года были увеличены зарплаты. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY).
Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний
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Как пишет газета «Известия», ссылаясь на результаты исследования, заметнее всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний.

Отмечается, что траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%.

Издание указывает, что фонд оплаты труда увеличился на 6,4%, опередив инфляцию, а в будущем компании будут продолжать его повышать.

При этом четверть предприятий планирует увеличение штата против сокращений в 7% организаций.

Ранее опубликованные данные Росстата показали, что в России за три квартала 2019 года зафиксирован рост зарплат у всех категорий медицинского персонала

Как передавал телеканал «360», размер средней зарплаты в Подмосковье в первом полугодии 2019 года вырос на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го.

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