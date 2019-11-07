Пострадавших при ЧП на нефтебазе в Новороссийске доставили в Краснодар

Пострадавшие при пожаре на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске доставлены санавиацией в больницу Краснодара, сообщили в региональном Минздраве.

«Четверых пострадавших доставили вертолётом в больницу Краснодара», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ещё один госпитализированный был транспортирован в Краснодар днём 7 ноября.

Шестого пострадавшего, который находится в тяжёлом состоянии, решено оставить в больнице Новороссийска.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что на базе в Новороссийске произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов.

Отмечалось, что при пожаре ожоги разной степени тяжести получили пять человек в возрасте от 22 до 35 лет.

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.