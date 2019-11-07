В СК сообщили подробности ЧП на нефтебазе в Новороссийске

По предварительным данным, на предприятии в Новороссийске произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов. Следственный комитет проводит проверку. Об этом информирует СУ СК по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, сегодня, около 9 часов утра на промышленной площадке одного из предприятий города произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов», — заявили в СК.

По информации следствия, пожар мог произойти во время сварочных работ. Пятеро пострадавших в возрасте от 22 до 35 лет госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

На месте работает следователь. В рамках проверки планируется установить все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее прокуратура также начала проверку в связи с ЧП на нефтебазе в Новороссийске.