В СК сообщили подробности ЧП на нефтебазе в Новороссийске
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«По предварительным данным, сегодня, около 9 часов утра на промышленной площадке одного из предприятий города произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов», — заявили в СК.
По информации следствия, пожар мог произойти во время сварочных работ. Пятеро пострадавших в возрасте от 22 до 35 лет госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
На месте работает следователь. В рамках проверки планируется установить все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее прокуратура также начала проверку в связи с ЧП на нефтебазе в Новороссийске.