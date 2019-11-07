На форуме Россия — Казахстан в Омске заключили 14 соглашений

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На форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске заключили 14 коммерческих и стратегических соглашений, сообщает kp.ru.
На форуме Россия — Казахстан в Омске заключили 14 соглашений
  • РИА Новости

«С каждым годом в рамках форума межрегионального сотрудничества всё больше бизнес-структур двух стран находят общие темы для обсуждения и развития взаимовыгодного сотрудничества. Соответствующим образом растёт и число двусторонних соглашений между коммерческими структурами и общественными организациями», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, это свидетельствует о важности продолжения диалога.

В частности, ООО «Титан-Агро» подписало соглашение о намерениях сотрудничества с ТОО «AZAM-КС», а Евразийский банк развития и ТОО «КВ Enterprises» заключили кредитный договор.

Ряд документов подписаны в торговой сфере. Договорённостей достигли и общественные организации России и Казахстана.

Ранее сообщалось, что форум призван укрепить связи между бизнесом и властью двух стран, поспособствовать появлению новых деловых контактов.

«Утро.ру» сообщало о молдавско-российском экономическом форуме.

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