Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в Омске

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Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана начал работу в Омске, сообщает kp.ru.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в Омске
  • РИА Новости

Он призван укрепить связи между бизнесом и властью двух стран, поспособствовать появлению новых деловых контактов.

Среди участников — представители крупных компаний, государственных институтов и властных структур.

В рамках форума должно пройти подписание ряда межрегиональных и коммерческих соглашений.

«У России и Казахстана огромный потенциал сотрудничества. Каждая сторона обладает ценным опытом, в том числе и в области высоких технологий, который можно было бы адаптировать под реалии страны-соседа. И мы готовы к взаимовыгодным совместным проектам», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, у Омской области есть многолетний опыт взаимодействия с компаниями из Казахстана и планы по дальнейшему сотрудничеству.

Ранее «Утро.ру» сообщало о молдавско-российском экономическом форуме.

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