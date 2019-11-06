Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в Омске

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана начал работу в Омске, сообщает kp.ru.

Он призван укрепить связи между бизнесом и властью двух стран, поспособствовать появлению новых деловых контактов.

Среди участников — представители крупных компаний, государственных институтов и властных структур.

В рамках форума должно пройти подписание ряда межрегиональных и коммерческих соглашений.

«У России и Казахстана огромный потенциал сотрудничества. Каждая сторона обладает ценным опытом, в том числе и в области высоких технологий, который можно было бы адаптировать под реалии страны-соседа. И мы готовы к взаимовыгодным совместным проектам», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, у Омской области есть многолетний опыт взаимодействия с компаниями из Казахстана и планы по дальнейшему сотрудничеству.

Ранее «Утро.ру» сообщало о молдавско-российском экономическом форуме.