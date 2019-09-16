Молдавско-российский экономический форум пройдёт 19—21 сентября в Кишинёве

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Молдавско-российский экономический форум будет проходить с 19 до 21 сентября в Кишинёве, сообщает «Утро.ру».
Молдавско-российский экономический форум пройдёт 19—21 сентября в Кишинёве
  • Reuters

Его участниками станут более тысячи делегатов из 13 стран.

Они обсудят сотрудничество между Молдавией и регионами России, в том числе вопросы туристического потенциала, агропромышленного комплекса, партнёрства в виноградарстве и виноделии, трансфера технологий и международного опыта, опыта России в обеспечении защиты и развития бизнеса.

Также запланировано заседание Молдавско-российского экономического совета на тему «Торгово-экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы» и пленарное заседание «Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества».

Форум впервые состоялся в 2018 году.

Ранее Tagilcity.ru сообщал, что Свердловская область заключила соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном.

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