Свердловская область заключила соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на официальный сайт региона.
Свердловская область заключила соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
  • РИА Новости

Стороны договорились развивать производственные, торговые, научно-технические и гуманитарные связи.

«Для нас Свердловская область — важнейший партнёр и один из ключевых регионов России, с которым у нас налажены экономические отношения», — заявил Мустафаев.

Со своей стороны, Куйвашев сказал, что подписание соглашения внесёт особый вклад в копилку развития взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.

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