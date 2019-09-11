Свердловская область заключила соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
- РИА Новости
Стороны договорились развивать производственные, торговые, научно-технические и гуманитарные связи.
«Для нас Свердловская область — важнейший партнёр и один из ключевых регионов России, с которым у нас налажены экономические отношения», — заявил Мустафаев.
Со своей стороны, Куйвашев сказал, что подписание соглашения внесёт особый вклад в копилку развития взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.