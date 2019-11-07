В Курганской области рассказали о динамике роста цен на продукты

В Департаменте экономического развития Курганской области рассказали о повышении цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары, сообщает URA.RU.

Согласно отчёту «Социально-экономическое положение Курганской области за январь — сентябрь 2019 года», опубликованному на сайте ведомства, цены на сельскохозяйственную продукцию в регионе выросли почти на 12%.

«Цены на продукцию производителей промышленных товаров с начала года выросли на 6,4%, сельского хозяйства — на 11,6%, продукцию инвестиционного назначения — на 7,7%», — говорится в документе.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области возросла на 4% и составила 3896 рублей. В целом потребительские цены и цены на продукты с начала года выросли в Курганской области на 2,3%.

Ранее исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в беседе с НСН прокомментировала прогноз о повышении стоимости молочных продуктов.