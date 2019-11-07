Эксперт прокомментировал предложение ввести наказание за покупку украденных личных данных

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести наказание за покупку украденных персональных данных.

Как считает эксперт, смысл в этом есть.

«Раньше диски с данными продавались на «Горбушке», сегодня эти базы продаются в других местах. Они ушли с открытого публичного рынка, но на чёрном рынке их можно купить», — сказал он.

По его словам, нужно привлекать к ответственности тех, кто продаёт и выгружает эти сведения.

«А те, кто покупает, — это уже другой вопрос, сначала необходимо бороться с теми, кто их реально ворует», — полагает он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в 2020 году подготовит и вынесет на общественное обсуждение предложения о введении ответственности за покупку украденных персональных данных.

Специалист по экономической безопасности Александр Тюлин в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о новой схеме, позволяющей злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.