Медведев назвал успешным завершение перехода на цифровое телевидение в России

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об успешном завершении перехода на цифровое телевидение, сообщает ФАН.
Медведев назвал успешным завершение перехода на цифровое телевидение в России
  • РИА Новости

«Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала​​. В октябре эта работа завершилась, завершилась успешно», — сказал Медведев.

Премьер добавил, что результатом проведённой работы стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме страны.

14 октября в России завершился переход на цифровое вещание.

В июне URA.RU сообщало, что в ХМАО отключили все аналоговые передатчики.

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