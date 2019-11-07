Медведев назвал успешным завершение перехода на цифровое телевидение в России
- РИА Новости
«Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. В октябре эта работа завершилась, завершилась успешно», — сказал Медведев.
Премьер добавил, что результатом проведённой работы стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме страны.
14 октября в России завершился переход на цифровое вещание.
В июне URA.RU сообщало, что в ХМАО отключили все аналоговые передатчики.