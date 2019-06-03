В ХМАО отключили все аналоговые телепередатчики
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«В настоящее время цифровым сигналом охвачены 99,6% жителей автономного округа. Это один из лучших показателей в целом по стране», — заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин.
ХМАО вошёл в третью волну перехода на цифровое телевидение. Отключать аналоговое вещание в России начали в апреле.
В феврале глава Ассоциации кабельного телевидения России, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Юрий Припачкин в беседе с НСН оценил ситуацию с переходом на цифровое телевидение в регионах страны.