В ХМАО отключили все аналоговые телепередатчики

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В Ханты-Мансийском автономном округе отключили все аналоговые телепередатчики, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент общественных и внешних связей.
В ХМАО отключили все аналоговые телепередатчики
  • ©pixabay.com

«В настоящее время цифровым сигналом охвачены 99,6% жителей автономного округа. Это один из лучших показателей в целом по стране», — заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин.

ХМАО вошёл в третью волну перехода на цифровое телевидение. Отключать аналоговое вещание в России начали в апреле.

В феврале глава Ассоциации кабельного телевидения России, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Юрий Припачкин в беседе с НСН оценил ситуацию с переходом на цифровое телевидение в регионах страны.

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