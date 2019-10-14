В России 14 октября завершается переход на цифровое вещание

В 21 регионе России с 14 октября прекратится приём аналогового сигнала телевещания. Вместе с этим в стране завершится переход на цифровое телевещание.

На данный момент на цифровой сигнал перешли 64 субъекта России. В рамках четвёртой, последней волны запланировано отключение аналогового сигнала в оставшемся 21 субъекте страны, среди которых Санкт-Петербург, Ленинградская область, Забайкальский край, Алтай, Ингушетия, Башкирия и другие.

В июне издание URA.RU сообщило об отключении всех аналоговых телепередатчиков в Ханты-Мансийском автономном округе.

15 апреля в 20 регионах России, в том числе в Москве и Московской области, состоялся переход с аналогового на цифровое телевещание.

11 февраля проект стартовал в семи российских регионах — Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Чечне.

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