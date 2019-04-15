Телевидение высокого качества: ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание

15 апреля в 20 регионах России, в том числе в Москве и Московской области, состоялся переход с аналогового на цифровое телевещание. Пилотный проект стартовал ещё в декабре прошлого года в Тверской области, а 11 февраля на цифру переключились зрители из семи субъектов. Завершится транзитный период в июне. Эксперты отмечают, что благодаря нововведению россияне смогут смотреть около 20 каналов в хорошем качестве.

15 апреля в 20 российских регионах, в том числе в Москве и Московской области, произошёл переход с аналогового на цифровое телевещание. Проект осуществляется согласно поэтапному плану, составленному Министерством цифрового развития, связи и массовой коммуникации.

Помимо Московского региона, отключение аналогового вещания произошло в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях, а также в Мордовии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе и Ставрополье.

Известно также, что в течение трёх недель в старом формате телевещания будет демонстрироваться специальный ролик с подробной инструкцией, как перейти на цифровое вещание.

На прошлой неделе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на пресс-конференции рассказал, что регионы так называемой второй волны готовы к переходу с аналогового на цифровое телевещание.

Сообщалось, что в этих 20 регионах уже продано около 200 тысяч цифровых телеприставок. Предполагается, что подключить цифровое вещание местным жителям помогут волонтёры.

Кроме того, подробная инструкция, как сменить вещание, появилась на специальных объявлениях в соцучреждениях, транспорте и в подъездах жилых домов. Также граждане могут обращаться с вопросами на специальную «горячую линию».

Поэтапный переход на «цифру»

В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009—2018 годы». В эти годы в стране активно развивались наземные сети цифрового вещания, и в декабре 2018 года первой на цифровое вещание перешла Тверская область.

Другие регионы переходят на цифровой формат в три этапа. 11 февраля проект стартовал в семи российских регионах — Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Чечне.

На заключительном этапе на цифру перейдут оставшиеся 57 регионов, в том числе Санкт-Петербург, Крым, Северная Осетия, Дагестан и Ингушетия, а также Чукотский автономный округ.

Эксперты отмечают, что при переходе на цифровое вещание проблем у населения возникнуть не должно.

«Никаких проблем возникнуть не должно, потому что у большинства абонентов уже есть современные телевизоры, которые позволяют принимать даже без приставок этот сигнал. Я имею в виду мультиплекс», — подчеркнул глава Ассоциации кабельного телевидения России, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Юрий Припачкин в беседе с НСН.

«Серебряные» волонтеры Вера Тухватуллина (в центре) и Галина Вальчишин (слева) помогают ветерану Великой Отечественной войны Серафиме Яковлевне Вагиной настроить прием цифрового телевидения в селе Салаирка Тюменской области.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Он отметил, что переход на новый формат телевидения позволит пользоваться услугами высокого качества.

«Переход на цифровое телевидение даёт людям возможность получать 20 каналов хорошего качества. Это, конечно, важный шаг по созданию единой информационной системы государства», — добавил он.

Разница между аналоговым и цифровым вещанием





При старом типе вещания для передачи изображения и звука используется аналоговый электрический сигнал. Для его приёма можно использовать стандартную антенну.

Цифровой сигнал, в свою очередь, можно представить как последовательность дискретных (цифровых) значений. Его преимущество перед аналоговым стоит в том, что ретранслятор полностью убирает искажения. Таким образом, повышается качество изображения и звука.

Для подключения к цифре необходимо выяснить, поддерживает ли телевизор формат DVB-T2, а также стандарты сжатия видеосигнала MPEG 4 и режим Multiple PLP. В случае, если телевизор поддерживает указанные форматы, перенастроить его можно с помощью пульта дистанционного управления.

В случае, если телевизор не поддерживает такие стандарты, необходимо приобрести в специализированных магазинах цифровую приставку (ресивер).

В пакет телевизионных каналов, которые будут доступны в цифровом формате, входят общедоступные телеканалы, в числе которых «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Россия-24», «Карусель», НТВ, «Матч ТВ», «Пятый канал», «ТВ Центр» и ОТР. В списке также каналы радиовещания «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

Среди остальных бесплатных каналов — ТНТ, СТС, ТВ3, «Пятница», «Домашний», РЕН ТВ, «Звезда», «Спас», «Мир», а также «Муз ТВ».



