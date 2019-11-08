Поезда дальнего следования в России оснастят настольными играми

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Александра Рыкова
В России с 1 января 2020 года впервые вступает в силу ГОСТ по обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования. С текстом стандарта ознакомился RT.
Поезда дальнего следования в России оснастят настольными играми
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В частности, в нём указано, что для организации досуга на всём пути следования поезда пассажиры смогут на безвозмездной основе пользоваться настольными играми. В качестве примера в тексте стандарта упомянуты шашки, шахматы и домино.

Такая услуга будет доступна в вагонах класса люкс, бизнес-класса и экономкласса. Это новые обозначения пассажирских вагонов в поездах дальнего следования. О привычных наименованиях «плацкарт», «купейный вагон» и «СВ» в стандарте информации нет.

Помимо перечисленных, в ГОСТе указан также базовый класс вагонов (в них доступ к настольным играм, согласно стандарту, не предусмотрен).

Отмечается, что по желанию перевозчика могут быть введены дополнительные классы обслуживания.

В ГОСТе указаны и другие правила и рекомендации по обслуживанию пассажиров. Так, со следующего года в составе поезда дальнего следования рекомендуется оборудовать хотя бы одно пассажирское купе для перевозки инвалидов.

В вагонах бизнес-класса и класса люкс рекомендуется установить электронный замок. При этом каждое купе должно быть снабжено двумя магнитными ключами, активированными перед посадкой пассажиров.

Кроме того, в вагонах высокого класса обслуживания также рекомендуется установить оборудование для беспроводного подключения к интернету.

Также во всех вагонах поезда дальнего следования проводники должны будут предупреждать пассажиров о планируемом времени прибытия на станцию назначения за полчаса до приезда вне зависимости от времени суток.

Ранее в РЖД заявили об обязанности проводников собирать постельное бельё.

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