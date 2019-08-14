В РЖД заявили об обязанности проводников собирать постельное бельё

Пассажиры поезда не обязаны собирать постельное бельё после поездки, это входит в обязанности проводников. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Как передаёт РИА Новости, поводом для публикации комментария стала видеозапись, появившаяся в соцсетях. В ролике пассажир поезда грубо отвечает на просьбу и сдать бельё. В частности, женщина указывает, что это должен сделать проводник.

«Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное бельё после поездки? Спешим ответить на него — нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберёт его после прибытия на конечную станцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также по просьбе пассажира проводник должен застилать постельное бельё. При этом стоить учитывать, что сперва помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

В декабре 2017 года в РЖД заявляли, что пассажиры поездов дальнего следования, купившие билет на верхнюю полку, могут садиться на нижние только с согласия пассажиров, оплативших эти места.