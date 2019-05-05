Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

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Правительство России упростило процедуру оформления железнодорожных билетов для детей в возрасте до одного месяца. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Отмечается, что ранее билеты оформлялись лишь на основании свидетельства о рождении ребёнка.

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность. 

При этом в билете должны быть указаны фамилия ребёнка, серия и номер медицинского свидетельства о рождении.

В правительстве добавили, что решение было принято в связи со случаями отказа в оформлении билета на поезд детям до получения на них свидетельства о рождении. 

Ранее правительство выделило около 2 млрд рублей 36 регионам России для стимулирования повышения производительности труда. 

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