Названа самая закредитованная группа россиян

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Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».

«Именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим», — цитирует РИА Новости результаты исследования.

Отмечается, что 22% россиян со средним доходом имеют кредит на покупку автомобиля.

Уточняется, что каждый пятый представитель группы населения со средним доходом имеет кредит на неотложные нужды.

Также сообщается, что 5,1% россиян со средними доходами имеют ипотечный кредит.

5 ноября в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как обезопасить себя при оформлении микрозайма.

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