Названа самая закредитованная группа россиян
«Именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим», — цитирует РИА Новости результаты исследования.
Отмечается, что 22% россиян со средним доходом имеют кредит на покупку автомобиля.
Уточняется, что каждый пятый представитель группы населения со средним доходом имеет кредит на неотложные нужды.
Также сообщается, что 5,1% россиян со средними доходами имеют ипотечный кредит.
5 ноября в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как обезопасить себя при оформлении микрозайма.