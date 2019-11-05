В Роспотребнадзоре дали советы, как безопасно оформить микрозаём

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как обезопасить себя при оформлении микрозайма, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
В Роспотребнадзоре дали советы, как безопасно оформить микрозаём
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Прежде всего, перед обращением в микрофинансовую организацию необходимо проверить, входит ли она в государственный реестр МФО, заявили в Роспотребнадзоре. Сделать это можно на официальном сайте Банка России или в специальном электронном справочнике.

Помимо этого, перед оформлением микрозайма гражданин имеет право в течение пяти дней ознакомиться с условиями договора.

«В это время у вас есть возможность принять взвешенное решение, изучить памятки и условия договора, посоветоваться с близкими. Вы имеете право попросить выдать вам подписанные индивидуальные условия кредитования», — уточнили в ведомстве.

Также рекомендуется оценить свои доходы, размер ежемесячного платежа по кредиту с учётом процентов и не оформлять кредит под залог недвижимости, поскольку в этом случае есть риск остаться без жилья.

Кроме того, Роспотребнадзор советует полностью читать условия договора и не подписывать документ без согласия хотя бы по одному из пунктов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что Роспотребнадзоре дали рекомендации по безопасному использованию кредитных карт. 

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