Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК Коршунова
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Юнону Царёву.
Отмечается, что срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента задержания Коршунова или его экстрадиции в Россию.
По данным суда, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Ранее СК России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать Коршунова.
Он был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США.