Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК Коршунова

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Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК Коршунова
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

Отмечается, что срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента задержания Коршунова или его экстрадиции в Россию.

По данным суда, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Ранее СК России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать Коршунова.

Он был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США.

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