СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова
- РИА Новости
Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
По данным суда, Коршунову вменяется мошенничество в особо крупном размере, но фабула уголовного дела пока неизвестна.
Александр Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США.
В МИД России произошедшее назвали примером недобросовестной конкуренции.
3 октября суд в Неаполе отклонил ходатайство защиты об освобождении из-под стражи сотрудника «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого арестовали по запросу США.