СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова

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Следственный комитет России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.
СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова
  • РИА Новости

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

По данным суда, Коршунову вменяется мошенничество в особо крупном размере, но фабула уголовного дела пока неизвестна.

Александр Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США.

В МИД России произошедшее назвали примером недобросовестной конкуренции.

3 октября суд в Неаполе отклонил ходатайство защиты об освобождении из-под стражи сотрудника «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого арестовали по запросу США.

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