Эксперт оценил идею разработки правил пользования гаджетами для детей

Короткая ссылка
Заведующий филиалом №2 Городской поликлиники №5 в Москве Альберт Иорданян прокомментировал сайту «Москва 24» идею Госдумы разработать клинические рекомендации для детей с правилами пользования телефонами.
Эксперт оценил идею разработки правил пользования гаджетами для детей
  • РИА Новости

По мнению эксперта, разработка свода рекомендаций поможет детям и их родителям снизить риск возникновения различных заболеваний и обеспечит их профилактику. 

Он напомнил, что следствиями постоянного использования телефонов могут стать нарушения зрения, головная боль, нервозность, сколиоз и снижение иммунитета. Именно поэтому детям рекомендуется сидеть за компьютером и использовать другие гаджеты не более двух часов в день, при этом периодически отвлекаясь от экранов. 

«Рекомендуется хотя бы один-два раза в час делать перерыв, тренировать глаза. Отвлечься от монитора, а ещё лучше делать зрительные упражнения: сначала посмотреть вдаль, потом на ближайшую точку. Тренировать мышцы глаз», — пояснил он.

По мнению врача, неподвижное состояние также ухудшает кровообращение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить