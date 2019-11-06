Эксперт оценил идею разработки правил пользования гаджетами для детей

Заведующий филиалом №2 Городской поликлиники №5 в Москве Альберт Иорданян прокомментировал сайту «Москва 24» идею Госдумы разработать клинические рекомендации для детей с правилами пользования телефонами.

По мнению эксперта, разработка свода рекомендаций поможет детям и их родителям снизить риск возникновения различных заболеваний и обеспечит их профилактику.

Он напомнил, что следствиями постоянного использования телефонов могут стать нарушения зрения, головная боль, нервозность, сколиоз и снижение иммунитета. Именно поэтому детям рекомендуется сидеть за компьютером и использовать другие гаджеты не более двух часов в день, при этом периодически отвлекаясь от экранов.

«Рекомендуется хотя бы один-два раза в час делать перерыв, тренировать глаза. Отвлечься от монитора, а ещё лучше делать зрительные упражнения: сначала посмотреть вдаль, потом на ближайшую точку. Тренировать мышцы глаз», — пояснил он.

По мнению врача, неподвижное состояние также ухудшает кровообращение.