Эксперт оценил идею разработки правил пользования гаджетами для детей
- РИА Новости
По мнению эксперта, разработка свода рекомендаций поможет детям и их родителям снизить риск возникновения различных заболеваний и обеспечит их профилактику.
Он напомнил, что следствиями постоянного использования телефонов могут стать нарушения зрения, головная боль, нервозность, сколиоз и снижение иммунитета. Именно поэтому детям рекомендуется сидеть за компьютером и использовать другие гаджеты не более двух часов в день, при этом периодически отвлекаясь от экранов.
«Рекомендуется хотя бы один-два раза в час делать перерыв, тренировать глаза. Отвлечься от монитора, а ещё лучше делать зрительные упражнения: сначала посмотреть вдаль, потом на ближайшую точку. Тренировать мышцы глаз», — пояснил он.
По мнению врача, неподвижное состояние также ухудшает кровообращение.