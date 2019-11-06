Лавров: МИД России выступает против лишения аккредитации отдельных СМИ

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Министерство иностранных дел России не считает необходимым вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров: МИД России выступает против лишения аккредитации отдельных СМИ
  • РИА Новости

«МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ», — сказал министр на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

По его словам, в ситуации с Deutsche Welle с сотрудниками телерадиокомпании общалась официальный представитель МИД Мария Захарова и те признали, что их действия во время несанкционированных акций в Москве были «не очень корректны».

«Одно дело — их освещать, а другое дело — их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них. Наверное, это не функция СМИ. Но ещё раз подчеркну, что мы не считаем необходимым, возможным вводить какие-то ограничения», — подчеркнул Лавров.

В сентябре комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила, что DW нарушила российские законы, опубликовав призыв выходить на несогласованную акцию в столице.

Сообщалось, что комиссия попросит МИД изучить вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации.

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