«Росконтроль» проверил качество куриных рулетов

Эксперты «Росконтроля» проверили качество куриных рулетов, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу организации.

Исследованы образцы марок «ВкусВилл», «Усадьба Горбунова», «Снежана», «Ремит», «Сафа», «Мясницкий ряд» и «Окраина».

По словам специалистов, рулеты «ВкусВилл», «Усадьба Горбунова» и «Сафа» не отвечают требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Кроме того, утверждается, что в образце «ВкусВилл» обнаружены листерии, а в образце «Окраина» — золотистый стафилококк.

В составе некоторых рулетов обнаружены ингредиенты, не заявленные на этикетке.

Например, во «ВкусВилле» это нитрит натрия, консерванты сорбиновой и бензойной кислот, но в небольшой и недействующей концентрации, в «Усадьбе Горбунова» — пищевая добавка каррагинан, в «Мясницком ряду» — небольшое количество животного белка.

По оценке экспертов, лучше всего себя проявил образец бренда «Ремит», который признан безопасным по микробиологическим показателям и имеет достоверную информацию о составе.

Ранее, как сообщала НСН, «Росконтроль» рассказал о результатах проверки нарезных батонов.