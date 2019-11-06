Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Короткая ссылка
Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка. Исследование проводилось в 14 городах среди 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 50 лет.
Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию
  • РИА Новости

Как передаёт РБК, почти 40% респондентов хотели бы формировать накопления, но не имеют такой возможности, 16,3% делают это периодически, а 8,3% — регулярно.

Треть опрошенных полагает, что половину или большую часть их доходов будет составлять страховая пенсия по старости от государства, только на неё рассчитывают 7% из них. При этом чем моложе участники опроса, тем меньше они надеются только на выплаты по ОПС.

Как выяснилось, основная часть граждан (более 70%) ожидает, что размер их госпенсии будет не больше 20 тыс. рублей. Достаточный для комфортной жизни доход они оценили в 80—90 тыс. рублей.

Ранее исследование Superjob показало, что, по мнению россиян, для обеспечения достойной старости размер пенсии должен составлять 40 тыс. рублей в месяц. 

Также сообщалось, что граждане стали охотнее откладывать на образование, автомобиль и недвижимость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить