Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка. Исследование проводилось в 14 городах среди 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 50 лет.

Как передаёт РБК, почти 40% респондентов хотели бы формировать накопления, но не имеют такой возможности, 16,3% делают это периодически, а 8,3% — регулярно.

Треть опрошенных полагает, что половину или большую часть их доходов будет составлять страховая пенсия по старости от государства, только на неё рассчитывают 7% из них. При этом чем моложе участники опроса, тем меньше они надеются только на выплаты по ОПС.

Как выяснилось, основная часть граждан (более 70%) ожидает, что размер их госпенсии будет не больше 20 тыс. рублей. Достаточный для комфортной жизни доход они оценили в 80—90 тыс. рублей.

Ранее исследование Superjob показало, что, по мнению россиян, для обеспечения достойной старости размер пенсии должен составлять 40 тыс. рублей в месяц.

Также сообщалось, что граждане стали охотнее откладывать на образование, автомобиль и недвижимость.