Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и учёбу

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Около трети жителей России имеют накопления, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ. В среднем россияне считают сбережениями сумму около 100 тыс. рублей.
Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и учёбу
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как передаёт РБК, большинство граждан копят не на развлечения или что-то материальное. Так, 43% делают накопления «про запас», без конкретной цели, а 25% — «на старость» (по сравнению с 2017 годом показатель вырос на 9%). 

Из исследования следует, что россияне за два года стали охотнее откладывать на образование (14% и 7%), автомобиль (12% и 4%) и недвижимость (16% и 9%).

Отдохнуть на отложенные деньги по-прежнему является популярным ответом (20%), однако падение составило 6 п. п. Интерес людей к дорогим вещам также упал, говорится в материале. 

Ранее сообщалось, что россиянам без сбережений необходим доход от 35 тыс. рублей на члена семьи, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги.

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