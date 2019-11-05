В Москве прошло открытие международного конкурса «Мой первый бизнес»

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В Москве состоялось открытие международного конкурса «Мой первый бизнес», сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
В Москве прошло открытие международного конкурса «Мой первый бизнес»
  • Pixabay

Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Школьники могут представить свои идеи или бизнес-проекты в пяти направлениях («Образовательное», «Социальное», «Инновационное», «Цифровое» и «Медиа»).

«В этом году мы уделяем особое внимание образовательной составляющей конкурса «Мой первый бизнес». Появилось образовательное направление, а также добавился дополнительный блок по развитию навыков предпринимательства», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, увеличилось и число заданий на онлайн-этапе — вместо четырёх их стало 12.

На оффлайн-этапе выросло количество очных мероприятий, передаёт НСН.

Ранее в Удмуртии рассказали о программе по поддержке молодых предпринимателей.

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