В Москве прошло открытие международного конкурса «Мой первый бизнес»

В Москве состоялось открытие международного конкурса «Мой первый бизнес», сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Школьники могут представить свои идеи или бизнес-проекты в пяти направлениях («Образовательное», «Социальное», «Инновационное», «Цифровое» и «Медиа»).

«В этом году мы уделяем особое внимание образовательной составляющей конкурса «Мой первый бизнес». Появилось образовательное направление, а также добавился дополнительный блок по развитию навыков предпринимательства», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, увеличилось и число заданий на онлайн-этапе — вместо четырёх их стало 12.

На оффлайн-этапе выросло количество очных мероприятий, передаёт НСН.

Ранее в Удмуртии рассказали о программе по поддержке молодых предпринимателей.