В Удмуртии рассказали о программе по поддержке молодых предпринимателей
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Принять участие в программе могут граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Проект должен быть составлен по таким направлениям, как цифровые технологии; медицина и здоровьесберегающие технологии; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.
Заявки принимаются до 15 октября.
Ранее Newinform сообщал, что власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.