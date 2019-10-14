В Удмуртии рассказали о программе по поддержке молодых предпринимателей

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Молодые предприниматели Удмуртии могут получить 500 тыс. рублей по программе «Умник». Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на центр «Мой бизнес».
В Удмуртии рассказали о программе по поддержке молодых предпринимателей
  • Pixabay

Принять участие в программе могут граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Проект должен быть составлен по таким направлениям, как цифровые технологии; медицина и здоровьесберегающие технологии; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.

Заявки принимаются до 15 октября.

Ранее Newinform сообщал, что власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.

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