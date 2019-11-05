В Госдуме оценили отказ банков принимать маткапитал как взнос по ипотеке

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с НСН прокомментировала отказ российских банков принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке.
В Госдуме оценили отказ банков принимать маткапитал как взнос по ипотеке
  • © Государственная Дума РФ

«Большинство из этих банков участвуют в программе ипотечного кредитования семей по средствам материнского (семейного) капитала. При этом в законодательстве прописано, что семьи имеют право направлять и расходовать данные средства на приобретение жилья — это сейчас одно из самых важных направлений, на что семьи расходуют деньги», — заявила она.

Как напомнила Окунева, также был принят закон, согласно которому дополнительно выделяется ещё 450 тыс. рублей.

Поэтому, отметила парламентарий, депутаты готовы внимательно рассмотреть обращения от семей, в том числе в рамках проекта «Крепкая семья», и разбираться по каждой ситуации.

Ранее член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию.

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