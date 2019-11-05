В Госдуме оценили отказ банков принимать маткапитал как взнос по ипотеке
- © Государственная Дума РФ
«Большинство из этих банков участвуют в программе ипотечного кредитования семей по средствам материнского (семейного) капитала. При этом в законодательстве прописано, что семьи имеют право направлять и расходовать данные средства на приобретение жилья — это сейчас одно из самых важных направлений, на что семьи расходуют деньги», — заявила она.
Как напомнила Окунева, также был принят закон, согласно которому дополнительно выделяется ещё 450 тыс. рублей.
Поэтому, отметила парламентарий, депутаты готовы внимательно рассмотреть обращения от семей, в том числе в рамках проекта «Крепкая семья», и разбираться по каждой ситуации.
Ранее член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию.