Жителей Петербурга призвали заранее записываться на подачу документов для визы в Финляндию
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Своё обращение в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге объяснили большим потоком туристов в высокий сезон, выпадающий на рождественские и новогодние праздники.
Из-за повышенного спроса выдача виз может производиться в более длительные сроки.
Ранее генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение правил получения «шенгена».
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом оценил ужесточение Финляндией требований к «шенгену» для россиян.