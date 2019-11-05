Жителей Петербурга призвали заранее записываться на подачу документов для визы в Финляндию

Жителей Санкт-Петербурга призвали заранее записываться на подачу документов для оформления визы в Финляндию, сообщает Nation News.

Своё обращение в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге объяснили большим потоком туристов в высокий сезон, выпадающий на рождественские и новогодние праздники.

Из-за повышенного спроса выдача виз может производиться в более длительные сроки.

Ранее генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение правил получения «шенгена».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом оценил ужесточение Финляндией требований к «шенгену» для россиян.