Жителей Петербурга призвали заранее записываться на подачу документов для визы в Финляндию

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Жителей Санкт-Петербурга призвали заранее записываться на подачу документов для оформления визы в Финляндию, сообщает Nation News.
Жителей Петербурга призвали заранее записываться на подачу документов для визы в Финляндию
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Своё обращение в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге объяснили большим потоком туристов в высокий сезон, выпадающий на рождественские и новогодние праздники.

Из-за повышенного спроса выдача виз может производиться в более длительные сроки.

Ранее генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение правил получения «шенгена».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом оценил ужесточение Финляндией требований к «шенгену» для россиян.

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