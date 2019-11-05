В Росгвардии заявили об угрозе беспилотников на массовых акциях
- © Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«...Угрозу представляет несанкционированное применение беспилотников при проведении массовых мероприятий... Они могут вести съёмку для изучения слабых мест в построениях правоохранительных органов, а также вскрывать манёвры, что заставляет привлекать к выполнению задач дополнительные силы и средства», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Борукаева, БПЛА могут также переносить взрывчатые или ядовитые вещества и создавать проблемы при охране объектов инфраструктуры.
11 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители.