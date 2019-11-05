В Росгвардии заявили об угрозе беспилотников на массовых акциях

Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Борукаев заявил, что несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при проведении массовых мероприятий представляет угрозу для правоохранительных органов.

«...Угрозу представляет несанкционированное применение беспилотников при проведении массовых мероприятий... Они могут вести съёмку для изучения слабых мест в построениях правоохранительных органов, а также вскрывать манёвры, что заставляет привлекать к выполнению задач дополнительные силы и средства», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Борукаева, БПЛА могут также переносить взрывчатые или ядовитые вещества и создавать проблемы при охране объектов инфраструктуры.

11 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители.