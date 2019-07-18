Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу комитета Василия Пискарёва, проект планируется рассмотреть 23 июля.
Агентство уточняет, что речь идёт о полиции, Росгвардии и спецслужбах.
Ранее Пискарёв пояснял, что цель предложения заключается в наделении правоохранительных органов возможностью «определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полёта беспилотника без его повреждения».
В конце января депутаты внесли на рассмотрение законопроект, наделяющий сотрудников силовых ведомств правом сбивать беспилотники, которые находятся в воздухе и нарушают закон.
Уточнялось, что полицейские смогут ограничивать нахождение беспилотников над местом проведения массовых мероприятий.