Бизнес-омбудсмен оценил сообщения о росте неплатежей компаний за вывоз мусора в России

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%.

«Это правда, к сожалению», — заявил он.

Как отметил Неверов, зачастую тарифы отличаются в сотни раз, и именно поэтому идёт недосбор.

В целом, по его словам, «мусорная реформа» состоялась — намечены дорожные карты по реализации в соответствии с паспортом национального проекта «Экология», и уже понятно, какие шаги в какой период будут сделаны.

Ранее гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил ужесточить ответственность и найти «иные формы работы» с предприятиями в плане заключения договоров.

Как передавал progorod43.ru, Кировская область может получить 54 млн рублей на рекультивацию свалки.