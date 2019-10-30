Кировская область может получить 54 млн рублей на рекультивацию свалки

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В Кировской области разработали проектно-сметную документацию по рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов, расположенной в посёлке Вахруши, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Кировская область может получить 54 млн рублей на рекультивацию свалки
  • РИА Новости

Работы должны начаться в 2020 году. На эти цели потребуется 54 млн рублей по федеральному проекту.

«Рекультивация свалки в Вахрушах планировалась в 2024 году, но так как проект находится в высокой степени готовности, мы обратились в Минприроды России с просьбой передвинуть работы на более ранний срок», — заявила министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова.

Она выразила надежду, что федеральные субсидии будут выделены в 2020 году.

Для рекультивации свалок в Кирове, Слободском и Омутнинске идёт подготовка к разработке проектной документации.

Ранее член Общественной палаты России Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, в беседе с НСН оценила отношение россиян к новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

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