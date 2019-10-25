Эксперт оценила отношение россиян к новой системе обращения с ТКО

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила отношение россиян к новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Сеть общественного контроля в сфере ЖКХ ежеквартально анализирует обращения, поступающие от граждан в общественные приёмные. Можно с уверенностью сказать, что начало 2019 года прошло под флагом мусорной реформы», — заявила она.

По её словам, в I квартале 12% обращений были посвящены новой системе обращения с ТКО, а теперь «градус» несколько снизился и реформе посвящено около 6%.

«Эти обращения связаны, во-первых, с тем, что часть людей в нашей стране за мусор изначально вообще не платила, люди, проживающие на селе. И тут к ним впервые пришел платёж», — пояснила Разворотнева.

Ранее замглавы Российского экологического оператора по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.