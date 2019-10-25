Эксперт оценила отношение россиян к новой системе обращения с ТКО

Короткая ссылка
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила отношение россиян к новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Эксперт оценила отношение россиян к новой системе обращения с ТКО
  • РИА Новости

«Сеть общественного контроля в сфере ЖКХ ежеквартально анализирует обращения, поступающие от граждан в общественные приёмные. Можно с уверенностью сказать, что начало 2019 года прошло под флагом мусорной реформы», — заявила она.

По её словам, в I квартале 12% обращений были посвящены новой системе обращения с ТКО, а теперь «градус» несколько снизился и реформе посвящено около 6%.

«Эти обращения связаны, во-первых, с тем, что часть людей в нашей стране за мусор изначально вообще не платила, люди, проживающие на селе. И тут к ним впервые пришел платёж», — пояснила Разворотнева.

Ранее замглавы Российского экологического оператора по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить