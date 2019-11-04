Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

Двое взрослых и двое детей получили травмы в результате столкновения грузовика и четырёх легковых автомобилей в Башкирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла в Иглинском районе в 14:00 мск на 1504-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск.

По данным ведомства, водитель Audi Q7 допустила столкновение с попутной машиной Lada Granta, в результате чего Lada отбросило и она столкнулась ещё с тремя автомобилями.

«В результате аварии водитель Lada Granta и его 32-летняя супруга с тяжёлыми травмами госпитализированы. Также пострадали семилетние дети, девочка и мальчик», — отметили в ГИБДД.

Ранее в результате столкновения маршрутного такси «Газель» и легкового автомобиля на трассе в Хакасии травмы получили семь человек.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.