Глава Карелии проверит ситуацию со сгоревшей школой в посёлке Луусалми
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Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на страницу руководителя региона в соцсети «ВКонтакте».
В Калевальский район Парфенчиков намерен отправиться 6 ноября. В Луусалми он встретится с жителями и обсудит организацию образовательного процесса.
Пожар произошёл 27 октября. Здание школы сгорело полностью. Дети вышли на каникулы раньше срока.
Ранее URA.RU сообщало, что из торгового центра «Ботаника-Молл» в Екатеринбурге эвакуировали посетителей из-за возгорания.