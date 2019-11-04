Глава Карелии проверит ситуацию со сгоревшей школой в посёлке Луусалми

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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетит посёлок Луусалми, где проверит ситуацию со сгоревшей школой.
Глава Карелии проверит ситуацию со сгоревшей школой в посёлке Луусалми
  • © Пресс-служба правительства Карелии

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на страницу руководителя региона в соцсети «ВКонтакте».

В Калевальский район Парфенчиков намерен отправиться 6 ноября. В Луусалми он встретится с жителями и обсудит организацию образовательного процесса.

Пожар произошёл 27 октября. Здание школы сгорело полностью. Дети вышли на каникулы раньше срока.

Ранее URA.RU сообщало, что из торгового центра «Ботаника-Молл» в Екатеринбурге эвакуировали посетителей из-за возгорания.

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