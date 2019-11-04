Власти Крыма поздравили россиян с Днём народного единства

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил россиян с Днём народного единства.
Власти Крыма поздравили россиян с Днём народного единства
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет особое значение», — заявил он.

Как отметил Аксёнов, основой единства российского народа являются патриотизм, вера, любовь к Родине, готовность встать на её защиту.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал, что жители города всегда отличались сплочённостью, силой духа и любовью к своей малой родине, передаёт Nation News.

«Сегодня память о подвигах отцов и дедов, чувство единения помогают нам воспитывать детей достойными гражданами страны и воплощать в жизнь самые смелые планы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт фестиваль «День народного единства».

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