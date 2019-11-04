Власти Оренбургской области поздравили с Днём народного единства

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил граждан с Днём народного единства, сообщает RIA56.

По его словам, этот праздник — символ объединения лучших гражданских сил России во имя будущего.

«Наша общая задача — сохранить единство многонационального народа России и Оренбуржья, защитить национальные интересы, нашу независимость, развивать и укреплять свой регион и страну», — отметил он.

В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал, что в самые сложные времена именно сплочённость народа становилась той силой, которая вела страну к успеху.

«Сегодня, как и прежде, нас объединяют любовь к Родине и ответственность за Отечество. Все мы хотим жить в сильной и независимой, процветающей России», — цитирует Алиханова «Янтарный край».

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт фестиваль «День народного единства».